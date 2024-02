Biennale Teatro, Leone alla carriera a 'Back to Back Theatre' Compagnia australiana con disabili, Leone d'argento a Gob Squad

(ANSA) - VENEZIA, 14 FEB - La compagnia "Back to Back Theatre", capofila del rinnovamento teatrale in Australia e fra le più conosciute al mondo a fare della disabilità strumento di indagine artistica, è il Leone d'oro alla carriera della Biennale Teatro 2024, in programma a Venezia dal 15 al 30 giugno prossimi. Al collettivo anglo-tedesco "Gob Squad", alfiere di nuovi modi di combinare media e performance che mettono al centro lo spettatore, va il Leone d'argento. Lo ha stabilito il cda della Biennale, su proposta dei direttori del settore Teatro Stefano Ricci e Gianni Forte (ricci/forte). La cerimonia di consegna del Leone d'argento si terrà domenica 16 giugno nella Sala delle Colonne di Ca' Giustinian, sede della Biennale; il Leone d'oro alla carriera verrà consegnato in chiusura di Festival, domenica 30 giugno, sempre nella Sala delle Colonne. (ANSA).

