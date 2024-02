Biennale, no a esclusioni, non consideriamo petizioni "Tuti i Paesi riconosciuti possono richiedere di partecipare"

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - La Biennale di Venezia precisa che tutti i Paesi riconosciuti dalla Repubblica Italiana possono in totale autonomia richiedere di partecipare ufficialmente e di conseguenza, "non può prendere in considerazione alcuna petizione o richiesta di escludere la presenza di Israele o Iran". (ANSA).

