Baroni 'vittoria complicatissima', Italiano 'ingenui' Tecnico Verona, 'sarà dura, ma ce la giocheremo fino alla fine'

(ANSA) - VERONA, 05 MAG - Mastica amaro Vincenzo Italiano. "Siamo andati sotto per una nostra ingenuità. Abbiamo avuto qualche occasione per ribaltarla, ma il loro gol che ha deciso la partita è viziato dal fallo netto di mano di Lazovic. Stava regnando l'equilibrio, ci dispiace anche perché ci tenevamo a non perderla, ma è andata così. Quando si va sotto, si tenta sempre il tutto per tutto. Siamo andati vicini a pareggiarla, una partita che potevamo finire diversamente ma alcuni episodi ci sono girati male. In questo momento stiamo facendo bene sia in campionato che in Europa. Ora ci attende una partita importante mercoledì e gli errori visti oggi in coppa ci possono costare caro". Marco Baroni esalta la prova del Verona. " Vittoria complicatissima perché giocavamo contro una squadra forte. Abbiamo preparato bene la partita andando in pressing alti, è veramente difficile affrontare la Fiorentina ma i ragazzi sono stati bravissimi perché abbiamo ridotto al limite il loro potenziale offensivo. Sono contento e faccio i complimenti alla squadra così come al nostro pubblico. Uso la parola insieme perché è l'unico modo che abbiamo per salvarci. Sarà durissima, ma abbiamo l'opportunità di giocarcela fino alla fine". (ANSA).

