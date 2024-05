Banco Bpm, l'utile sale del 40% a 370 milioni di euro 'Eccellente avvio d'anno, in linea con gli obiettivi del piano'

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Banco Bpm ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile netto di 370 milioni di euro, in crescita del 40% sullo stesso periodo del 2023. Per la banca, si legge in una nota, si tratta di "un eccellente avvio dell'esercizio 2024, pienamente in linea con gli obiettivi del piano strategico 2023-2026". L'utile del trimestre è superiore al consensus degli analisti, che si attendevano profitti per 340 milioni circa. (ANSA).

