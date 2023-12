Babbo Natale e le renne arrivano anche... col paracadute

Lo spettacolare lancio dei parà dell’Anapr travestiti in chiave natalizia ha entusiasmato gli alunni e gli ospiti del centro diurno

Babbo Natale arriva ad Asiago (Vicenza) non con la slitta ma in paracadute, grazie all’Associazione nazionale alpini paracadutisti ranger. L'altra mattina mattina centinaia di bambini della scuola primaria di Asiago e del centro diurno della cooperativa San Matteo e San Luigi di Asiago con gli occhi al cielo hanno gioito per l’insolita modalità di arrivo del vecchietto dalla barba bianca e dei suoi aiutanti.

La festa all'aeroporto Sartori

Dieci appartenenti all’associazione, tra penne nere parà in congedo e ancora in servizio, sono atterrati con il paracadute all’aeroporto Romeo Sartori portando doni e dolcetti ai presenti grazie anche alla collaborazione del gruppo alpini Asiago, del Comune di Asiago e della cooperativa San Matteo. Prima sono arrivate le renne, poi gli elfi e infine Babbo Natale, in un crescendo di entusiasmo. Giunti a terra, Babbo Natale e i suoi aiutanti hanno distribuito piccoli doni a tutti i presenti, preparati dagli ospiti del centro diurno, mentre le penne nere hanno offerto panettone e bevande calde ai presenti.

Il lancio dei parà

Prima del lancio dei parà dall’aereo, decollato da Thiene, il presidente dell’Anapr, Rocco Ruscio, ha affermato: «Questa manifestazione è stata fortemente voluta dal Consiglio nazionale perché Asiago e l’Altopiano sono incisi nel cuore di ogni alpino. Ancora oggi l’Altopiano si mette a disposizione del 4° Reggimento per attività addestrativa, suggellando il profondo rapporto tra penne nere e Sette Comuni. Inoltre il poter regalare felicità ai bambini e a chi soffre di disabilità dà enorme soddisfazione all’associazione, nata da un gruppo di amici che si sono riuniti nel 1970 e costituita ufficialmente nel 2009, sempre con la beneficenza e il sostegno al prossimo quali finalità primarie. Oggi i nostri cuori si aprono all’allegria e alla meraviglia del volo con l’augurio che questo evento possa dare il via a una stagione di gioia e di amore».

Cosè l'Anapar

L’Anapr è formata da chi presta, o ha prestato, servizio nei reparti alpini paracadutisti, oltre a soci aggregati e onorari, con lo scopo di riunire gli alpini parà di ieri, oggi e di domani. La sede nazionale è stata recentemente spostata a Verona per avvicinarsi alla sede del 4° Reggimento situata a Montorio.

«La presenza sull’Altopiano degli alpini ranger del 4° così come dei soci dell’Anapr è testimone del profondo rispetto che questo territorio ha per la penna nera – le parole del vicesindaco Franco Sella -. Un legame non solo dato dai tanti altopianesi che hanno trascorso la “naja” negli alpini ma anche dal dovere di custodire i luoghi dove il mito degli alpini è nato».