Autostrade Alto Adriatico, calendario lavori fine settimana Vari cantieri aperti nel fine settimana

(ANSA) - TRIESTE, 11 APR - Autostrade Alto Adriatico ha programmato nel fine settimana cantieri che comporteranno modifiche alla circolazione. Il primo è previsto all'altezza dello svincolo di San Donà dell'autostrada A4: tra le ore 23 di domani, 12 aprile, e le 4 di dopodomani, verrà chiusa la rampa di uscita dello svincolo di San Donà per chi proviene da Trieste. La chiusura consentirà l'installazione di nuovi pannelli per indicare il telepedaggio al casello. Il secondo cantiere è aperto per la costruzione della terza corsia all'altezza del nodo di Portogruaro. Tra le ore 07,00 e le 20,00 di sabato 13 aprile verrà chiusa la rampa di collegamento tra la carreggiata sud della A28 e la carreggiata est della A4, sulla direttrice Conegliano/ Portogruaro - Trieste. Il traffico proveniente da Conegliano e diretto a Trieste potrà uscire allo svincolo di Portogruaro e utilizzando itinerari alternativi segnalati da frecce gialle potrà reimmettersi sulla A4 al casello di Latisana. Nessun problema per chi percorre la A4 in entrambe le direttrici di marcia e per chi provenendo da Conegliano dovrà immettersi sulla A4 in direzione Venezia. La chiusura della rampa consentirà la prova di carico statica e dinamica del ponte sulla roggia Versiola, che va effettuata di giorno. Il test - a completamento di altri due già effettuati su parti di porzione dell'impalcato - verrà svolto con 8 mezzi pesanti a 5 assi riempiti di ghiaia e blocchi di calcestruzzo per un carico di 54 tonnellate per mezzo. Itopografi misureranno eventuali abbassamenti del ponte. Completata la prova, nelle prossime settimane si comincerà la stesa di asfalto drenante sul tratto mancante di circa 3 chilometri da Portogruaro al sottopasso della linea ferroviaria Portogruaro - Casarsa, in carreggiata est (verso Trieste). Infine, Autostrade AA ricorda che per lavori di demolizione del cavalcavia presso lo svincolo autostradale NSA56 a Sistiana di competenza Fvg Strade, dalle ore 21:00 del 13 aprile alle 6:00 del 15 aprile sarà chiuso il tratto in direzione Venezia tra Prosecco (uscita obbligatoria) e Lisert (reimissione in A4); in direzione Trieste si dovrà uscire a Sistiana rientrando sullo stesso svincolo. (ANSA).

