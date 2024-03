Auto finisce nel canale: muore un 30enne. Donna salvata da pompiere fuori servizio svegliato dal botto

Incidente mortale a Chioggia (Venezia) nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo. Un'auto con a bordo due 30enni, proveniente da Cavarzere e diretta a Chioggia, è uscita fuori strada ed è finita in un canale, per cause ancora da accertare.

Il primo ad intervenire è stato il capo reparto dei vigili del fuoco di Chioggia che mentre era in casa ha sentito il rumore dell’auto finita nel corso d’acqua. Il pompiere, fuori servizio in quel momento, ha dato l’allarme e poi si è tuffato nel canale, riuscendo ad estrarre dall'abitacolo attraverso la porta posteriore la donna e a metterla in salvo. Nel frattempo l’auto si è inabissata del tutto e per l'uomo a bordo non c'è stato nulla da fare.

I vigili del fuoco, arrivati da Chioggia e da Venezia con i sommozzatori e l’autogrù, hanno agganciato e recuperato l’auto. Purtroppo il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. A perdere la vita, secondo quanto riporta la Nuova Venezia, Daniele Tenchella, 30 anni, che con i genitori gestiva il ristorante Adriatico nell'omonimo campeggio di Sottomarina.

La donna, sotto choc, è stato presa in cura dal personale sanitario del Suem e trasferita in ospedale. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore.