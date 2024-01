Auto finisce fuori strada,morto l'autista e ferito il passeggero Incidente la notte scorsa a Boara Pisani

(ANSA) - PADOVA, 21 GEN - I vigili del fuoco sono intervenuti la notte scorsa lungo la statale 16 Adriatica a Boara Pisani (Padova), per un'auto finita rovesciata dopo aver impattato contro un palo dell'illuminazione pubblica e una barra di un varco: deceduto il conducente, ferito il passeggero. Arrivati da Rovigo ed Este, i pompieri hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto il passeggero, che è stato stabilizzato dal personale del Suem per essere trasferito in ospedale. Niente da fare nonostante i soccorsi per l'autista, il medico ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo, un 38enne. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. (ANSA).

