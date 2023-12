Auto a fuoco dopo fuga e inseguimento, due feriti Evaso da arresti domiciliari cercava di sottrarsi a cattura

(ANSA) - VENEZIA, 26 DIC - Un 40enne veneziano evaso dagli arresti domiciliari ed una conoscente di 38, entrambi a bordo della stessa autovettura, sono ricoverati all'ospedale di Mestre (Venezia) per le ferite riportate nella fuoriuscita di strada e successivo incendio del mezzo, al termine di una fuga dai carabinieri. L'inseguimento, iniziato ieri sera a Mogliano Veneto (Treviso) dopo l'elusione di un posto di blocco, si è concluso in territorio veneziano quando il conducente del'auto fuggiasca ne ha perso il controllo portandola a schiantarsi contro un albero. Estratti dalla vettura che aveva iniziato ad incendiarsi e soccorsi, gli occupanti sono stati affidati alle cure del Suem 118. Per l'uomo, già indagato per alcuni furti, è scattata la denuncia per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. (ANSA).

