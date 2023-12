'Auguri col granchio blu', i pescatori scrivono alla premier Da fine novembre il comparto è in stato di agitazione

(ANSA) - BOLOGNA, 21 DIC - Migliaia di cartoline indirizzate alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni con gli auguri di Natale ma anche con le richieste ancora in attesa di risposta sul flagello del granchio blu: è l'iniziativa dei pescatori di Porto Tolle, Goro e Comacchio riuniti nel Comitato tecnico interregionale per l'emergenza che già il 30 novembre scorso ha proclamato lo stato di agitazione. Le cartoline, riporta la stampa locale, mettono in luce tutte le varie richieste dei pescatori in attesa di risposta a partire dalla dichiarazione dello stato di calamità: dalla sospensione delle rate dei mutui all'interruzione del versamento dei contributi, dalle strategie a lungo termine a ristori adeguati. (ANSA).

