Atti sessuali con minore, in carcere per espiare condanna 4 anni Uomo arrestato dai carabinieri nel Vicentino

(ANSA) - VENEZIA, 10 FEB - I carabinieri di Marostica hanno arrestato e portato on carcere uno straniero di 42enne nei cui confronti il tribunale di Vicenza aveva emesso il 3 ottobre 2022 un ordine di carcerazione per espiare una condanna di 4 anni per atti sessuali con un minorenne. All'uomo è stato inoltre notificato il provvedimento d'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e la misura di sicurezza per un anno, che sancisce il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori, di svolgere lavori che prevedano contatti con minori e l'obbligo di informare gli organi di pubblica sicurezza su residenza e spostamenti. I fatti sono avvenuti nel 2018. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia dei genitori della giovane vittima ai carabinieri di Bassano del Grappa i quali hanno riferito che l'indagato frequentava con assiduità la loro famiglia. I militari hanno poi acquisito molteplici riscontri probatori, dai quali è conseguita la condanna divenuta esecutiva. (ANSA).

CS