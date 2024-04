Aspiag-Despar chiude il 2023 con 2,7 miliardi di fatturato Crescita del 6,3% sull'anno precedente, 60 milioni investimenti

(ANSA) - MESTRINO (PADOVA), 22 APR - Aspiag Service, la concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l'Emilia-Romagna e la Lombardia, ha chiuso il 2023 con un fatturato al pubblico di 2,71 miliardi di euro, in crescita del 6,3% rispetto all'anno precedente. Allo sviluppo - informa una nota della società della Gdo - hanno contribuito investimenti per circa 68 milioni, destinati al consolidamento e all'espansione della rete vendita tra nuove aperture (9) e ristrutturazioni (5) nei territori che l'azienda presidia. Incremento anche dei livelli occupazionali, con 405 nuove assunzioni che portano a 9.285 il numero di collaboratori di Despar nelle cinque regioni di competenza. Il prodotto a marchio rappresenta il 31 % dell'intero fatturato dei punti vendita diretti, un dato in crescita rispetto al 29,5% registrato nel 2022. Oggi sono 6.659 le referenze a marchio Despar disponibili a scaffale. Il marchio "S-Budget", che comprende un paniere di oltre 700 prodotti come pasta, farina, burro, surgelati, prodotti per l'igiene della casa, con un risparmio medio del 30% sul carrello, nel 2023 ha registrato una crescita del fatturato del 18% rispetto all'anno precedente. (ANSA).

BUO