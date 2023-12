Anziano inglese derubato, colletta della Polizia per l'aereo All'aeroporto di Venezia, era stato anche ricoverato per malore

(ANSA) - VENEZIA, 24 DIC - Un anziano cittadino britannico appena dimesso dall'ospedale e con difficoltà a camminare, senza soldi perché derubato, è stato aiutato a tornare in patria grazie a una colletta tra gli agenti della Polizia di Frontiera all'aeroporto di Venezia. Lo racconta oggi la Questura lagunare. L'uomo, mentre si trovava in vacanza in Egitto, era stato derubato di tutti i suoi averi ed era sbarcato nello scalo di Tessera lunedì scorso durante il viaggio di rientro da Hurghada a Manchester, per un malore che aveva accusato a bordo. Il comandante dell'aereo aveva deciso di interrompere il viaggio per farlo scendere e ricoverare all'Ospedale dell'Angelo di Mestre (Venezia) dove è stato sottoposto ad accertamenti urgenti. Una volta dimesso dall'ospedale, l'anziano è stato accompagnato in aeroporto d accolto dai poliziotti, ai quali ha però raccontato di non essere in grado di acquistare il biglietto per il rientro in patria, a causa del furto subito in Egitto. I poliziotti hanno così raccolto i soldi per il biglietto per la Gran Bretagna, e hanno attivato la procedura di accoglienza aeroportuale riservata alle persone con difficoltà motorie e in possesso di titolo di viaggio, portando così l'anziano in una sala di accoglienza dove gli è stato fornito un pasto caldo. D'accordo con le autorità consolari britanniche, il cittadino inglese si è imbarcato stamani su un volo diretto a Londra. Oltre che dall'interessato, sono giunti agli agenti i ringraziamenti da parte del Consolato Britannico di Milano. (ANSA).

