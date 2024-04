Anziana sbranata da cani, sequestrati 8 animali Donna ancora in ospedale, indagate la figlia e la nipote

(ANSA) - PADOVA, 24 APR - Sono stati sequestrati dai carabinieri gli otto cani di razza Pitbull, Amstaff e American Bully, cinque dei quali avevano aggredito la settimana scorsa a Mortise (Padova) una donna di 83 anni, a cui i medici erano stati costretti ad amputare l'intero braccio destro e l'avambraccio sinistro. Gli animali, riferisce la stampa locale, sono stati allontanati dal piccolo appartamento in cui venivano tenuti dalla figlia e dalla nipote della vittima, su decreto di sequestro preventivo della Procura di Padova. Il veterinario incaricato di fare un sopralluogo, aveva giudicato l'alloggio del tutto inidoneo ad ospitare un numero così alto di animali, anche in base alle loro caratteristiche. La figlia e la nipote dell'anziana vittima sono ora indagate per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura (art. 727 del codice penale), e lesioni colpose gravissime, reato che, dopo la riforma Cartabia, è perseguibile solo su querela. L'83enne è tuttora ricoverata in ospedale. Dopo l'attacco dei 5 animali, la donna era stata salvata grazie all'allarme dato da una postina e dall'intervento di due carabinieri, che avevano permesso al personale medico di soccorrerla. (ANSA).

GM