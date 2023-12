Anna Netrebko in Tosca al Festival 2024 dell'Arena di Verona Il debutto del soprano nella città scaligera risale al 2019

(ANSA) - VERONA, 14 DIC - Anna Netrebko tornerà da protagonista all'Arena di Verona. E, per la prima volta, sarà Tosca. Un legame, quello con l'anfiteatro e la città scaligera, sempre più profondo. Il debutto del soprano a Verona risale al 2019 con tre recite come Leonora nel Trovatore. Da allora, anche nelle estati segnate dalla pandemia, Anna Netrebko non è mai mancata all'appuntamento del Festival areniano, proponendo ogni anno un personaggio diverso: dopo essere stata protagonista del Gala 2020 con brani di Verdi, Cilea, Donizetti e Giordano, ha interpretato Turandot nel 2021, Aida e Turandot nel 2022, per aprire e chiudere con recite sold-out il 100° Festival 2023 rispettivamente come Aida e La Traviata. Accanto al partner di vita e in scena, il tenore Yusif Eyvazov (Mario Cavaradossi) e al baritono Luca Salsi (il Barone Scarpia), Anna Netrebko guiderà il cast internazionale del Festival 2024 interpretando per la prima volta in Arena la protagonista di Tosca di Giacomo Puccini per le prime tre rappresentazioni dell'opera nell'allestimento curato per regia, scene e costumi da Hugo De Ana. (ANSA).