Altro autovelox abbattuto nel trevigiano, indagano i carabinieri Sui social aumentano i gruppi di supporto ai danneggiamenti

(ANSA) - RIESE PIO X (TREVISO), 19 GEN - Ancora un caso di dispositivo autovelox danneggiato da ignoti nella notte. Ad individuare l'apparecchiatura abbattuta dalla base tramite il taglio del palo di sostegno è stata una pattuglia dei carabinieri. Il fatto è accaduto a Vallà, frazione di Riese Pio X, in provincia di Treviso, al chilometro 5 della strada provinciale 667. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili del gesto mentre si moltiplicano sulle piattaforme social gruppi di "supporto morale" agli autori dei danneggiamenti. (ANSA).

