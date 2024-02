Maltempo nel Vicentino, aperti i bacini di Montebello e dell'Orolo. La situazione in provincia

Pioggia intesa su tutto il Veneto da ieri pomeriggio (lunedì 26 febbraio), con allarme rosso per rischio idrogeologico nell'Alto Piave e nel Vicentino.

La Protezione Civile è al lavoro su tutto il Vicentino: sono oltre 70 i Centri operativi comunali (Coc) attivi, ma il numero aumenta con il passare delle ore. Amministratori e tecnici stanno monitorando in particolare i corsi d’acqua e i versanti montani. La situazione è complessa e in continua evoluzione.

Scuole

Dopo la decisione del Comune di Vicenza di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale per la giornata di domani, mercoledì 28 febbraio, anche gli altri Comuni della provincia stanno decidendo in merito a una eventuale chiusura.

Scuole chiuse anche nel Vicentino (elenco in aggiornamento):

Longare

Grumolo delle Abbadesse

Nanto

Castegnero

Torri di Quartesolo

​Quinto Vicentino

Montegalda

Montegaldella

Viabilità

Chiuse alcune strade provinciali a causa della neve:

strada provinciale 64 dei Fiorentini , dopo Tonezza del Cimone (in alternativa è percorribile la strada provinciale 136 della Vena),

, dopo Tonezza del Cimone (in alternativa è percorribile la strada provinciale 136 della Vena), strada provinciale 99 Campogrosso a Recoaro Terme, nel tratto che conduce al rifugio Campogrosso,

a Recoaro Terme, nel tratto che conduce al rifugio Campogrosso, strada provinciale 148 Cadorna, chiusa nel tratto da Forcelletto (Cismon del Grappa) al bivio che porta all’ossario del Grappa.

Leggi anche Neve in quota, rischio valanghe a livello 4 anche in Altopiano

Dueville

Sono molto alti i livelli del torrente Igna alla confluenza con il Timonchio; una zona golenale quindi naturalmente allagabile.

Arcugnano

Idrovore chiuse a Sant'Agostino, l'invaso già a livello di rischio sta aumentando. Il sindaco Pellizzari di Arcugnano si è attivato con prefettura e Genio civile perchè riaprano con urgenza le idrovore. Sacchi di sabbia sull'argine del Retrone e attivato il Coc. In zona il Comune di Vicenza ha inviato le auto della polizia locale ad avvisare i residenti di porre in sicurezza le auto e i beni a rischio.

Recoaro

Smottamento nella zona Molino di Sotto a Recoaro, con possibile pericolo per un'abitazione. Per valutare la gravità della frana sono al lavoro i volontari della Protezione civile e le squadre del Comune. Pioggia e fango continuano a scendere lungo una parte del muro di cinta. Il versante che sovrasta l'abitazione resta sotto costante osservazione.





Monteviale

Roggia Dioma tracimata pericolosamente in via Ambrosini: oltre metà della sede stradale è sommersa.

Montebello Vicentino

Alle 10 è stato aperto il bacino di Montebello: sono stati attivati per il momento tre sifoni sottraendo alla piena del Torrente Guà 20-25 mc/s.

Isola e Costabissara

Aperto, per la prima volta, anche il nuovo bacino sul torrente Orolo tra Isola e Costabissara.

Grumolo delle Abbadesse

A Grumolo delle Abbadesse è stato aperto il Coc e ci sono dei campi allagati, ma per ora la situazione è sotto controllo.





Torri di Quartesolo

A Torri di Quartesolo osservato speciale è il fiume Tesina, ma per adesso non preoccupa.

Caldogno

A Caldogno c'è un piccolo allagamento in biblioteca, così come sono parzialmente allagate alcune strade, come via Vegre.

Longare

Centro operativo comunale attivato anche a Longare dove le intense precipitazioni delle ultime ore stanno mettendo in crisi la rete idraulica secondaria del territorio, come precisa il sindaco Matteo Zennaro; tutte le idrovore sono in state messe in funzione dal Consorzio ed è stato attivato il servizio di emergenza.

Alta Valchiampo

Aperto il Coc anche in tutta l'Alta Valchiampo per monitorare la situazione di pioggia e neve.

Malo e Monte di Malo

A Malo aperto il Coc e attivata la protezione civile. Allagamenti in via Visan, via Sant'Agostino e in via Proe di Pisa; in quest'ultima ci sono anche 10 centimetri d'acqua in strada. Piccola frana in via San Valentino, a Monte Pian.

A Monte di Malo criticità nella parte bassa del paese con il torrente Rana al limite dell'esondazione.

Arzignano

Il Comune di Arzignano ha attivato protezione civile Ana Valchiampo per il controllo del territorio.

Montorso

Torrenti ingrossati e qualche campo allagato a Montorso.







Brendola

A Brendola a causa delle intense piogge è franata parte di una mura di contenimento all'incrocio tra via Marzari e via Montegrappa. Nel tardo pomeriggio via Marzari chiusa per ampliamento del fronte della frana. Sassi e terra hanno invaso la carreggiata in salita verso la zona Castello. Nell'area del Palù, il bacino di laminazione è riempito quasi al suo massimo livello, mentre i campi attorno al laghetto sono allagati.

Barbarano Mossano

Le intense precipitazioni delle ultime ore stanno mettendo in crisi la rete idraulica. La Protezione civile è operativa a Barbarano e Mossano e sta monitorando la situazione. Attivato il Coc.

Allagamenti delle strade, in particolare nella frazione di Ponte di Mossano: è vietato il transito su via Conciliazione, via Ca’ Bologna, via Ca’ Montanare, via Buse e via Monticello. Rientri scolastici pomeridiani sospesi per problemi di viabilità.

Montegalda, Montegaldella

Allagamenti sono segnalati anche nelle zone di Montegalda e Montegaldella. Strada chiusa tra Montegaldella e Bastia. Criticità nella rete idrografica minore si riscontrano anche lungo l'asta del Bacchiglione: Longare, Montegalda, Montegaldella.