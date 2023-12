Allarme botto nei cieli,Polizia urbana conferma bang supersonico Per controllo aereo è attività di esercitazione

(ANSA) - VENEZIA, 18 DIC - La Centrale operativa della Polizia locale di Venezia informa che in merito al forte boato percepito questo pomeriggio in più parti della città, organi di controllo aereo confermano che la causa è da ricondursi a un'attività di esercitazione, in particolare al passaggio di un velivolo militare che ha provocato il cosiddetto bang supersonico. (ANSA).