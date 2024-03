Allarme bomba per una valigetta sui binari: circolazione sospesa tra Verona e Vicenza

Allarme bomba sulla ferrovia tra Verona e Vicenza e circolazione sospesa sulla linea Milano-Venezia, all'altezza di Altavilla, ma era una valigetta per gli attrezzi.

Poco dopo le 16 di oggi (venerdì 29 marzo), un capotreno che stava viaggiando verso la stazione del capoluogo berico ha notato una valigetta sospetta appoggiata sui binari della ferrovia. Pensando a un possibile ordigno, ha dato l'allarme. Immediato l'intervento della polizia ferroviaria della questura di Vicenza, che è intervenuta per effettuare tutte le verifiche del caso: la circolazione tra Altavilla e Vicenza è stata sospesa.

Per fortuna, era solo una cassetta per gli attrezzi lasciata da alcuni operai. Dopo tutti gli accertamenti, intorno alle 16.40 è arrivato il "via libera" per la riapertura della circolazione dei convogli. I treni Alta Velocità, Eurocity e Regionali hanno registrato ritardi fino a 45 minuti.