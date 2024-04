A Venezia in mostra le storie 'About us' di Tracey Snelling Promosso dalla fondazione The Human Safety Net a San Marco

(ANSA) - VENEZIA, 12 APR - Gli spazi in cui viviamo raccontano di noi, delle nostre storie, delle nostre esperienze e del nostro esser parte di una comunità. È questo il pensiero che dà vita ad 'About Us', il progetto artistico di Tracey Snelling per la Casa di The Human Safety Net che dal prossimo 13 aprile fino al 28 aprile 2025 integra il percorso interattivo di 'A World of Potential' alle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco. 'About Us. Tracey Snelling for The Human Safety Net' è stata inaugurata oggi alla presenza del presidente di The Human Safety Net, Gabriele Galateri di Genola, del vice presidente di The Human Safety Net e Direttore Comunicazione e Affari Istituzionali di Generali, Simone Bemporad, insieme all'artista Tracey Snelling e al curatore Luca Massimo Barbero, al suo secondo progetto artistico per l'Art Studio, lo spazio dove l'arte dialoga con il sociale. 'About Us' conduce il visitatore attraverso una sorprendente città brulicante di vita, in cui gli spazi abitati racchiudono storie, immagini e voci. Un microcosmo vibrante da esplorare, fatto di persone all'interno delle loro comunità, che parla dei punti di forza di ciascuno e di come si possa crescere e produrre il cambiamento. Le opere ideate da Tracey Snelling offrono nuove suggestioni al percorso permanente di 'A World of Potential', un'esperienza interattiva per comprendere e connettersi con il proprio potenziale, scoprendo le qualità migliori di noi stessi e degli altri, anche attraverso le storie dei beneficiari, degli operatori e dei volontari di The Human Safety Net. Le opere rappresentano conglomerati urbani, realizzati con materiali e tecniche artigianali e semplici inserimenti tecnologici, come foto, suoni e luci. Attraverso di esse Tracey Snelling affronta alcuni dei grandi temi che sono al cuore della missione di The Human Safety Net, primo fra tutti il diritto di ognuno di poter migliorare le proprie condizioni di vita e quelle della propria famiglia e comunità, anche partendo da uno stato di vulnerabilità. (ANSA).

BCN