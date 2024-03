A Venezia e Rovigo ci sono oltre 19mila imprese femminili Cciaa, nel 2023 stabili rispetto al 2022, -1,1% sul 2019

(ANSA) - VENEZIA, 06 MAR - A fine 2023 sono 19.349 le imprese femminili presenti nelle due province di Venezia e Rovigo, stabili rispetto all'anno precedente ed in leggera flessione sul 2019 (-1,1%). Lo rende noto oggi la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Le imprese "in rosa" appresentano il 21,6% del tessuto imprenditoriale delle due province e occupano complessivamente 56.122 persone, pari al 14% del totale degli occupati (-4,1% sul 2019). Il dato è superiore di quasi un punto percentuale rispetto a quello regionale, in cui le aziende guidate da donne o a prevalenza femminile sono il 20,8% del totale (87.840), e di un punto percentuale inferiore rispetto al dato nazionale (22,8%, 1.158.923). A Venezia le imprese femminili sono 13.875 e rappresentano il 20,7% delle imprese; a Rovigo sono 5.474 pari al 24,2%. La loro presenza, che in Italia diminuisce dello 0,5% sul 2019, e in Veneto dello 0,7%, si dimostra più costante rispetto alle imprese non femminili, in calo dello 0,9% sul territorio nazionale e del 2,2% in Veneto. A Venezia la performance delle imprese femminili è migliore rispetto al dato nazionale con un +1%. Per quanto riguarda l'impatto occupazionale, le imprese a conduzione femminile veneziane impiegano il 12,3% degli addetti totali, soprattutto nei settori dei servizi alla persona e nella sanità e assistenza sociale; quelle polesane, invece, impiegano il 19,5%, soprattutto nelle attività di servizi, di alloggio e ristorazione e di sanità e assistenza sociali. A Venezia sono presenti maggiormente nei settori del commercio, nei servizi di alloggio e ristorazione e negli altri servizi, a Rovigo nell'agricoltura, nel commercio e negli altri servizi. Le start up innovative femminili sono 13 a Venezia (11,7% del totale) e 3 a Rovigo (12% del totale), secondo i dati al 15 gennaio 2024, con percentuali più basse rispetto alla media nazionale. (ANSA).

COM-BUO