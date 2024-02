A Padova la spesa al super diventa è 'Click&collect' Possibile ordinare online e poi ritirare senza costi di consegna

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - A Padova arriva una nuova opportunità per chi utilizza Easycoop, il servizio di spesa online di Coop Alleanza 3.0. Ora infatti è possibile ordinare dal sito o dalla app la spesa per poi andare a ritirarla personalmente senza quindi costi di consegna dalle 8 alle 20 da lunedì a sabato. Con 'Click&Collect' il punto di ritiro è il Dark Store EasyCoop di via Nuova Zelanda 8, all'interno dell'interporto. La spesa minima richiesta è di 50 euro come per il normale servizio di Easycoop. Per ritirare personalmente la spesa basta selezionare l'opzione "punto di ritiro" in fase di prenotazione della consegna o al momento di finalizzare il carrello sul sito o sulla App. (ANSA).

