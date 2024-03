A Padova con Performing Science la ricerca ed il teatro in scena Dal 13 marzo fino all'11 aprile 10 appuntamenti con l'Università

(ANSA) - PADOVA, 11 MAR - Nell'ambito del programma di Maddalene Factory, rassegna di nuovi format teatrali, l'Università di Padova e il TSV - Teatro Nazionale presentano dieci appuntamenti tra ricerca scientifica e teatro. Dal 13 marzo fino all'11 aprile, al Teatro Maddalene, va in scena Performing Science un progetto con il coordinamento artistico di Lorenzo Maragoni e la drammaturgia dello scrittore e blogger Niccolò Targhetta, in cui ricercatrici, ricercatori, professoresse e professori dell'Università di Padova incontrano e si confrontano con un autore, due attori e una regista per raccontare la ricerca universitaria, dall'intelligenza artificiale alle neuroscienze, dalla storia alla medicina. Tra divulgazione, performance e interazione con il pubblico, ogni serata prende il via con un talk scientifico di venti minuti, per continuare poi con uno spazio dedicato a domande e curiosità del pubblico, e terminare infine con la mise en espace di un corto teatrale inedito che immagina, trasfigura i contenuti del dialogo scientifico da un punto di vista artistico e performativo con Giulia Briata e Cristiano Parolin in scena diretti da Sonia Soro. (ANSA).

