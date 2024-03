A Padova centro regionale veneto per le cure del Long Covid Utilizzerà la teleriabilitazione e l'auto-monitoraggio

(ANSA) - PADOVA, 20 MAR - E' stato presentato oggi a Padova il Centro regionale per le tecnologie della teleriabilitazione e il termalismo (Certtt), affidato dalla Regione Veneto all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, che avrà il compito di prendere in carico e gestire i pazienti con patologie post acute legate al Covid-19, il cosiddetto "long Covid". Il progetto ha l'obiettivo di supportare la continuità di cura anche per favorire la dimissione e la capillarità della presa in carico riabilitativa, ampliare l'offerta di cura a nuovi setting per rafforzare la rete territoriale di presa in carico del paziente con disabilità, stimolare una maggiore multidisciplinarietà, utilizzare gli strumenti tecnologici e digitali d'avanguardia integrandoli con i servizi, sviluppare l'auto-monitoraggio dei pazienti. "Non appena si è potuto verificare che il Covid lasciava strascichi anche gravi nelle persone colpite - ha detto Lanzarin - abbiamo subito pensato e realizzato un'organizzazione che potesse seguirli, curarli, aiutarli con tutte le più moderne tecnologie, compresa la teleriabilitazione. Il progetto ora andrà esteso a tutte le aziende sanitarie pubbliche e alle strutture private accreditate, termali e non, della Regione. Abbiamo anche l'intenzione di allargare questo modus operandi alle patologie croniche". (ANSA).

