A Mestre sfilano in mille per chiedere pace in medioriente Assieme le due bandiere di Palestina e Iraele

(ANSA) - VENEZIA, 10 NOV - In un migliaio in silenzio hanno percorso le vie di Mestre, dalla stazione ferroviaria fino alla centrale Piazza Ferretto, per chiedere la pace in medioriente. Un corteo aperto da quattro bandiere affiancate, quella dell'Onu, della Palestina, di Israele ed una della pace con delle mani che spezzano un fucile. Il silenzio è stato rotto solo, passando davanti a qualche chiesa, da alcuni rintocchi di campana. "Camminiamo insieme senza sventolare singole bandiere di schieramento - dicono gli organizzatori, tra una trentina di associazioni che compongono il Coordinamento -. Invece in un unico vessillo, a inizio e fine marcia, e affiancate l'una all'altra, sventolano le bandiere identitarie di entrambe le principali parti in causa, quella israeliana e palestinese: vogliono simboleggiare la convinzione che entrambe potranno superare gli opposti nazionalismi che propagandano la reciproca distruzione e soddisfare, integrandole, le aspettative di giustizia, sicurezza e pace di ciascuna". (ANSA).