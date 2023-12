Vattani alla Conferenza delle Regioni, Expo 2025 occasione unica Grande vetrina per aziende e territori in area a forte crescita

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Expo Osaka 2025 sarà una grande vetrina per i nostri territori e per le nostre imprese, che dal Giappone potranno farsi conoscere meglio in tutta l'area Asia-Pacifico, regione del mondo in forte crescita che oggi può rappresentare un importante sbocco per la nostra economia". Lo ha sottolineato il commissario generale per Italia a Expo 2025 Osaka, l'ambasciatore Mario Vattani, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, illustrando il progetto della partecipazione dell'Italia all'Expo 2025. "Grazie a Expo 2025 le nostre Regioni potranno consolidare la loro immagine in quell'area del mondo, mettendo in mostra i loro settori strategici, implementando le attività di internazionalizzazione delle proprie aziende e valorizzando le eccellenze dei loro territori. Si tratta - ha aggiunto - di un'occasione unica, da sfruttare al meglio". Le aspettative create in Giappone dal successo delle recenti missioni in Giappone della Regione Puglia ed Emilia-Romagna confermano - ha aggiunto - il grande interesse nei confronti del nostro territorio e delle realtà ad esso collegate, dalle eccellenze tecnologiche a quelle culturali e gastronomiche. (ANSA).