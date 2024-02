Un uomo si dà fuoco fuori dall'ambasciata d'Israele a Washington E' ricoverato in condizioni critiche

(ANSA) - NEW YORK, 25 FEB - Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essersi dato fuoco davanti all'ambasciata israeliana a Washington. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13, ore 19 in Italia. Lo riportano i media americani, sottolineando che è l'uomo è in ospedale in condizioni critiche. (ANSA).

DRZ