Trump si arricchisce, l'ex presidente vale 6,4 miliardi Bloomberg, con calo cauzione e quotazione società

(ANSA) - NEW YORK, 25 MAR - Donald Trump si arricchisce: l'ex presidente arriva a valere 6,4 miliardi di dollari ed entra per la prima volta fra i 500 più ricchi al mondo del Bloomberg Billionaires Index. Quello che doveva essere un lunedì nero per l'ex presidente si è trasformato infatti in una giornata storica per la sua ricchezza. La cauzione che deve depositare per gli asset gonfiati è stata ridotta a da quasi 500 a 175 milioni di dollari e l'attesa quotazione della sua società media tramite spac, prevista per domani, gli frutterà miliardi di dollari rendendolo di fatto, almeno sulla carta, più ricco. (ANSA).

DRZ