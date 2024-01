Trump parteciperà a evento della lobby delle armi il 9 febbraio Nra loda ex presidente per il suo impegno a Secondo Emendamento

(ANSA) - NEW YORK, 22 GEN - Donald Trump interverrà a un evento della potente lobby americana delle armi, la Nra, il prossimo 9 febbraio. Il 'Forum Presidenziale' della National Rifle Association si terrà a Harrisburg, in Pennsylvania. E' quanto si legge in una nota della Nra, in cui Trump viene lodato per il lavoro svolto da presidente e per il suo sostegno al Secondo Emendamento. Per Trump si tratterà dell'ottavo intervento all'importante appuntamento della lobby delle armi. (ANSA).

DRZ