Thunberg all'assemblea azionisti Sas, 'Basta greenwashing' Fridays for Future chiede risposte ai vertici della compagnia

(ANSA) - STOCCOLMA, 18 MAR - "Perché non rispettate il nostro futuro? Perché vi affidate solo a luoghi comuni? Non ascoltate né noi né la scienza". Lo ha detto Greta Thunberg ai dirigenti della Scandinavian Airlines (Sas). Thunberg e altri cinque ambientalisti erano presenti all'assemblea generale degli azionisti della compagnia aerea, perchè il movimento Fridays For Future detiene azioni della società. La loro presenza in sala - accompagnata da striscioni che chiedevano alla compagnia di "smetterla di mentire" -, sebbene legittima, non ha rispettato la prassi della riunione, e diversi azionisti hanno chiesto loro di allontanarsi o di "rispettare l'ordine del giorno". Thunberg si è rivolta direttamente all'amministratore delegato di Sas, Anko van der Werff, senza chiedere la parola: "Come fate a dormire la notte?". L'ad ha quindi risposto: "La Sas ha fatto molto per attenersi all'accordo di Parigi e abbiamo agito in modo da essere in linea con le linee guida previste dall'intesa. Volare è importante, è importante far incontrare il mondo". Ma per Thunberg questo non basta e prende di mira la compagnia aerea scandinava e la sua immagine di sostenibilità ambientalista: "Il nostro messaggio a Sas è che deve smettere di mentire e di ingannare i cittadini facendo apparire i loro servizi come sostenibili. Si tratta di 'greenwashing'", ha spiegato Thunberg in un'intervista all'agenzia di stampa svedese Tt. (ANSA).

