Tensione a Tel Aviv, in piazza i familiari degli ostaggi Migliaia chiedono che tornino loro cari. Scontri con la polizia

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Migliaia di israeliani stanno marciando a Tel Aviv chiedendo il rilascio degli ostaggi dopo l'appello rivolto alla popolazione a scendere in piazza dal Forum sugli ostaggi e delle famiglie scomparse. Il sito di notizie Ynet riferisce che i manifestanti hanno bloccato il traffico in strada e hanno invitano le persone sedute nei bar a unirsi a loro. Secondo The Times of Israel la polizia ha sparato degli idranti ad acqua sull'autostrada e ha utilizzato i cavalli per disperdere i dimostranti. Haaretz riporta che Aviva Siegal, un'israeliana liberata dalla prigionia di Hamas il cui marito, Keith, è ancora prigioniero, ha invitato il primo ministro Benyamin Netanyahu a "fare tutto" il possibile "per riportare a casa" gli ostaggi. "Non parlare di vittoria - ha affermato Siegal rivolgendosi al primo ministro -, non è possibile riportare indietro la delegazione del Qatar senza avere un accordo. Non osare andare a dormire senza pensare agli ostaggi". (ANSA).

LDN