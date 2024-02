Tajani,l'Indo-Pacifico le priorità della presidenza del G7

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Il Sud-Est asiatico è un'area di fondamentale importanza strategica per l'Italia, per l'economia mondiale e per la pace e la stabilità globale", e "l'Indo-Pacifico costituirà una priorità chiave, insieme all'Ucraina, al Medio Oriente e all'Africa", della presidenza italiana del G7, che ha tra gli obiettivi quello di "promuovere pace e stabilità". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo alla 24esima riunione Ue-Asean a Bruxelles. L'Asean sarà un "partner e interlocutore chiave" per la presidenza G7 anche per affrontare le altre "cruciali questioni globali", dall'Intelligenza Artificiale al cambiamento climatico, dalla sicurezza economica ai partenariati per le infrastrutture e lo sviluppo globali, ha sottolineato Tajani, definendo l'organismo come "uno degli esempi di maggior successo di integrazione regionale" ed un "modello per prevenire o affrontare crisi". In questo quadro "l'Italia sostiene e incoraggia pienamente una forte cooperazione tra Ue e Asean" ed è "pienamente impegnata per l'attuazione del partenariato", che viene considerato come "la pietra angolare della nostra politica nell'Indo-Pacifico". Molte finora le iniziative già promosse in settori come la sicurezza, la criminalità informatica, la protezione ambientale e civile, la cultura, lo sviluppo sostenibile, le donne e i giovani e molti altri progetti sono in cantiere, ha aggiunto Tajani. E "siamo pronti a facilitare la discussione per trovare accordi mirati ad agevolare il nostro commercio e gli investimenti reciproci". (ANSA).

SCD