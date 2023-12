Tajani incontra vari sindaci per il 'Turismo delle radici' In preparazione delle iniziative per il 2024

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani ha aperto oggi pomeriggio alla Farnesina i lavori del quarto e ultimo incontro di presentazione del progetto 'Turismo delle radici'. L'evento ha visto la partecipazione dei sindaci, vice sindaci e assessori di Comuni al di sotto dei 6.000 abitanti delle Regioni Calabria, Lombardia, Sardegna, Sicilia e Veneto. "Concludiamo oggi il ciclo di incontri alla Farnesina per condividere e approfondire, insieme alle realtà locali, la preparazione delle iniziative per il 2024, Anno delle Radici italiane nel mondo", ha dichiarato Tajani. "Abbiamo riscontrato dai territori fortissimo apprezzamento e interesse per il progetto del Turismo delle Radici, una straordinaria opportunità per valorizzare e promuovere le eccellenze delle realtà locali e il saper fare italiano. Si tratta di un tassello essenziale della nostra strategia di diplomazia della crescita". Il progetto 'Turismo delle radici' consentirà agli italo-discendenti e oriundi italiani di scoprire i piccoli borghi e le aree rurali all'origine del fenomeno migratorio italiano, costruendo un'offerta turistica autenticamente locale che permetta di apprezzare tutta la bellezza, la cultura e le tradizioni secolari dei borghi da cui sono partiti i loro avi. (ANSA).