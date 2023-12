Sunak, accordi con Albania e Rwanda per fermare criminali 'Vogliamo interrompere il modello di business dei trafficanti'

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Giorgia (Meloni) ha siglato un accordo con l'Albania e noi abbiamo fatto un accordo con il Rwanda: vogliamo interrompere il modello di business di queste gang criminali. E se questo ci richiederà di aggiornare le nostre leggi e di avere conversazioni a livello internazionale per creare un framework sull'asilo politico dobbiamo farlo, perché se non gestiamo questo problema oggi i barconi continueranno ad arrivare. Dobbiamo fare in modo che il deterrente funzioni". Lo ha detto il premier britannico Rishi Sunak ad Atreju. "Se i migranti vengono in Italia o in Inghilterra illegalmente non potranno restare, deve essere chiaro". (ANSA).