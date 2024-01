Sospesa per la seconda volta la corrida di Città del Messico Era stata reintrodotta la settimana scorsa dopo 2 anni

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 31 GEN - Un giudice federale ha sospeso per la seconda volta la corrida a Città del Messico, reintrodotta la settimana scorsa tra le proteste delle organizzazioni animaliste. "La sospensione provvisoria è concessa affinché le autorità responsabili si astengano dall'eseguire gli atti contestati, per cui devono sospendere immediatamente gli spettacoli di tauromachia", si legge nella sentenza. La sospensione si basa sulla legge di Città del Messico contro il maltrattamento degli animali, che non vieta la corrida ma lascia al tribunale la decisione su eventuali abusi commessi durante la 'fiesta brava'. (ANSA).

