Ragazzo inglese ritrovato dopo 6 anni tornerà oggi in Gb Scomparso a 11 anni e rintracciato in Francia

(ANSA) - TOLOSA, 16 DIC - Alex Batty, l'adolescente britannico scomparso sei anni fa all'età di 11 anni e ritrovato questa settimana in Francia, sarà rimpatriato nel Regno Unito oggi, ha riferito il sostituto procuratore di Tolosa. Batty decollerà da Tolosa verso Londra e "sarà accompagnato da membri della polizia britannica", ha spiegato il magistrato Antoine Leroy. Verrà poi riconsegnato alla nonna materna, alla quale la giustizia britannica ne aveva affidato la custodia prima che la madre lo rapisse nel 2017 durante una vacanza in Spagna. L'adolescente oggi 17enne, che per sei anni ha condotto una vita "nomade" all'interno di una comunità "spirituale", è stato trovato nel cuore della notte da un fattorino dopo essere scappato e aver camminato lungo una strada per quattro giorni, ha riferito il procuratore durante una conferenza stampa. Batty è in buona salute e sembra non abbia subito abusi durante questi sei anni. La madre, finora non rintracciabile, potrebbe trovarsi attualmente in Finlandia, ha indicato Leroy. (ANSA).