Putin, 'la conferenza in Svizzera fenomeno da baracconi' 'Noi siamo pronti ai colloqui ma senza schemi imposti'

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Il presidente russo Vladimir Putin ha definito la conferenza che si terrà in Svizzera sull'Ucraina, dove la Russia non è stata invitata, un "freak show", un fenomeno da baracconi. Lo riporta la Tass. "La Russia è pronta ai colloqui sull'Ucraina, ma senza imporre a Mosca alcuna posizione non basata sulla realtà", ha aggiunto Putin. "Adesso, come sapete, si sta diffondendo l'idea di tenere una specie di conferenza in Svizzera; dove non siamo invitati. Inoltre pensano che non dovremmo essere lì, mentre dicono allo stesso tempo che senza di noi è impossibile decidere qualsiasi cosa", ha quindi precisato il leder del Cremlino in un incontro a Mosca con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. (ANSA).

LDN