Polizia usa idranti sui manifestanti a Tel Aviv, 19 arresti Migliaia a protesta contro Netanyahu. Fiaccolata a Gerusalemme

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Migliaia di israeliani sono scesi in piazza a Tel Aviv per protestare contro il governo del primo ministro Benyamin Netanyahu e chiedere la liberazione degli ostaggi. La polizia ha dichiarato illegale la protesta e ha riferito di aver arrestato 19 manifestanti, riporta Haaretz secondo cui la polizia ha utilizzato gli idranti per disperdere decine di manifestanti che tentavano di bloccare la strada. Nel frattempo, circa un migliaio di persone sta marciando con fiaccole dalla residenza del presidente a Gerusalemme verso una piazza nel centro della città chiedendo il rilascio degli ostaggi ed elezioni. (ANSA).

