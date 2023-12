Netanyahu, 'avanti nonostante le pressioni internazionali' Premier: 'Andremo fino in fondo, niente ci fermerà'

(ANSA) - TEL AVIV, 13 DIC - Israele continuerà la sua guerra contro Hamas "nonostante le pressioni internazionali". Lo ha detto, citato dai media, il premier Benyamin Netanyahu durante la visita ad una base militare nel sud del Paese. "Andremo fino in fondo, non c'è dubbio. Lo affermo - ha spiegato - nonostante il dolore enorme, ma anche nonostante le pressioni internazionali. Niente ci fermerà, andremo fino in fondo, finché non saremo vittoriosi, e niente di meno". (ANSA).