Nbc, 'Biden vede Yulia e Dasha,moglie e figlia di Navalny' L'incontro in California

(ANSA) - NEW YORK, 22 FEB - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden incontrerà oggi la vedova e la figlia di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya e Dasha. Lo riporta Nbc citando alcune fonti. L'incontro è atteso in California, dove il presidente si trova in queste ore per una serie di appuntamenti di raccolta fondi. (ANSA).

DRZ