Ministro Vieira, 'Lula invitato al vertice del G7 in Italia' 'Sarà alla riunione dei leader di luglio'

(ANSA) - BRASILIA, 14 MAR - Il ministro degli Esteri brasiliano, Mauro Vieira, ha annunciato che il presidente Luiz Inacio Lula da Silva è stato invitato a partecipare al vertice del G7, in Italia, a luglio. Il presidente "è stato invitato l'anno scorso al vertice del G7 in Giappone" ed "è già stato invitato quest'anno: sarà in Italia, il Paese che presiede il G7, in Puglia dal 15 al 17 luglio", ha affermato il ministro. Il presidente Lula "è stato l'unico capo di Stato brasiliano invitato a partecipare a tutte le riunioni del G7 nei suoi primi due mandati (2003-2010)", ha aggiunto, intervenendo oggi alla Commissione Esteri e Difesa del Senato. (ANSA).

