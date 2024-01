Media, DeSantis verso ritiro dalla corsa alla Casa Bianca Bloomberg: 'Forse prima del New Hampshire'

(ANSA) - NEW YORK, 21 GEN - Ron DeSantis sta valutando di abbandonare la corsa alla Casa Bianca. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali il governatore della Florida e il suo staff stanno valutando la modalità migliore per fare un passo indietro: una delle ipotesi sarebbe lasciare prima dell'inizio delle primarie in New Hampshire. (ANSA).

DRZ