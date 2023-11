Israele:ministro difesa Gallant non esclude attacco a Beirut In reazione ad attacchi Hezbollah contro il nord di Israele

(ANSA) - TEL AVIV, 11 NOV - Il ministro della difesa Yoav Gallant non ha escluso oggi un eventuale attacco a Beirut. In risposta alla domanda di una giornalista che voleva sapere quale fosse la linea rossa di Israele agli Hezbollah in seguito ai loro continui attacchi contro l'Alta Galilea, Gallant ha risposto: ''Se sentirete che abbiamo attaccato Beirut, comprenderete che Nasrallah ha oltrepassato quella linea''. (ANSA).