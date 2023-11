Israele e Hamas confermano,stanotte rilascio altri ostaggi Qatar: '13 israeliani, 7 stranieri e 39 detenuti palestinesi'

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Sia Hamas che Israele hanno confermato che stanotte avverrà il rilascio dei nuovi ostaggi israeliani, come aveva riferito in precedenza il Qatar. Lo riferisce la Kan tv israeliana. Il Qatar, impegnato nella mediazione insieme all'Egitto, ha parlato di 13 ostaggi israeliani e 7 stranieri, in cambio di 39 detenuti palestinesi. (ANSA).