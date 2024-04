Israele chiude scuole e asili da domani Lo ha deciso il Fronte del Comando interno

(ANSA) - TEL AVIV, 13 APR - Il Fronte del Comando interno israeliano dopo "una valutazione della situazione" legata all'Iran ha deciso che dalle 23 di stasera (le 22 in Italia) saranno "proibite le attività educative" ovvero le scuole ed asili, "in tutto il Paese". Lo ha fatto sapere il portavoce militare aggiungendo che "negli spazi aperti i raduni saranno limitati a 1.000 persone". Quello di stasera è il primo cambiamento nelle regole indicate dal Fronte del Comando interno. (ANSA).

LC