In salvo gli ultimi 43 passeggeri bloccati sulle funivie turche Rimasti intrappolati a mezz'aria dopo la rottura di un pilone

(ANSA) - ISTANBUL, 13 APR - Gli ultimi 43 dei 174 passeggeri bloccati da ieri sera nelle funivie sopra una montagna nel sud della Turchia sono state portate in salvo, quasi 23 ore dopo che un pilone è crollato facendo precipitare una cabina sopra la località balneare di Antaylya. Nell'incidente una persona è morta e altre 10 sono rimaste ferite quando la cabina è precipitata nel vuoto su un terreno roccioso sottostante. Il ministro degli Interni, Ali Yerlikaya, ha annunciato il successo dell'operazione di salvataggio su X. Un totale di 174 passeggeri, compresi i bambini, sono stati salvati "con successo" da almeno 16 funivie dopo un'"operazione molto pericolosa", ha dichiarato Okay Memis, capo dell'agenzia turca per la gestione dei disastri e delle emergenze Afad. "L'incidente è avvenuto in seguito alla rottura di un meccanismo in cima a un pilone della funivia", ha aggiunto Memis. (ANSA).

DAC