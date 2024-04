In rotta con Musk, Lula crea un profilo su Bluesky Boom di nuovi iscritti al social network concorrente di X

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 12 APR - C'è anche quello del presidente Luiz Inacio Lula dal Silva tra gli oltre 100mila nuovi profili registrati in Brasile negli ultimi giorni al social network Bluesky, concorrente di X. Il capo dello Stato ha pubblicato il suo primo post sulla piattaforma questa mattina in occasione di un evento pubblico, condividendolo poi su Instagram dove conta 13 milioni di follower. Anche altri politici di maggioranza come la presidente del Partito dei lavoratori (Pt), Gleisi Hoffmann, il senatore Randolfe Rodrigues e il deputato Lindberg Farias, ed esponenti del governo tra cui i ministri Paulo Pimenta, Jorge Messias e Ricado Cappelli hanno aperto un account. La piattaforma ha registrato un aumento di nuovi accessi a seguito dello scontro tra il proprietario di X Elon Musk e le istituzioni del Brasile accusate dal miliardario di "censura" per la decisione di oscurare gli account di alcuni sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro, accusati a loro volta di diffondere disinformazione. In settimana Lula aveva definito il magnate "un uomo d'affari americano che non ha mai prodotto un filo d'erba in questo Paese". Nonostante ciò, il presidente Lula continua a usare X dove conta 8,8 milioni di follower. (ANSA).

