Governo Milei avverte, tolleranza zero con chi manifesta Annunciato nuovo protocollo contro le proteste sociali

(ANSA) - BUENOS AIRES, 14 DIC - Il governo del presidente ultraliberista Javier Milei si prepara ad affrontare una lunga stagione di proteste contro il drastico programma di riordinamento economico già avviato con una svalutazione del 50% della moneta e un pacchetto di forti tagli alla spesa pubblica. A fronte di questa eventualità la ministra della Sicurezza, Patricia Bullrich, ha annunciato oggi l'introduzione di un nuovo protocollo di azione da parte della polizia che prevede tolleranza zero contro i gruppi che tradizionalmente protestano bloccando le strade e impedendo il transito, i cosiddetti 'piqueteros'. "E' il momento di farla finita con questo metodo di protesta che l'unica cosa che ottiene è generare un disordine assoluto e penalizza quelli che voglio portare avanti le loro vite in modo normale e in pace", ha detto Bullrich. Il protocollo prevede diverse misure che vanno dalla repressione del delitto in fragranza, a sanzioni nei confronti di istigatori e finanziatori dei picchetti. Il primo banco di prova di questo protocollo sarà probabilmente in occasione delle manifestazioni convocate dai movimenti sociali per il 19 e 20 dicembre per la ricorrenza delle giornate di proteste della crisi del 2001, culminate con la morte di 39 persone. (ANSA).