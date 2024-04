Espulsi in Venezuela 10.000 minatori illegali da tre riserve Nell'ultimo anno e dopo la tragedia della miniera Bulla Loca

(ANSA) - CARACAS, 02 APR - Le forze armate del Venezuela hanno espulso nel corso dell'ultimo anno oltre 10.000 minatori illegali da tre parchi nazionali in cui era espressamente vietato lo sfruttamento minerarie a cielo aperto. Al riguardo il comandante strategico operativo delle forze armate venezuelane, generale Domingo Hernández Lárez, ha reso noto che questo risultato è stato ottenuto nell'ambito della Operazione Roraima 2024, aggiungendo che i minatori sono stati allontanati in particolare dal Parco nazionale di Caura, dalla Riserva forestale di La Paragua e dalla Riserva Idraulica del Rio Icabarú, nello Stato di Bolívar. Attraverso il suo account X il generale Hernández ha pubblicato foto e video dell'operazione e sottolineato che i minatori sono stati evacuati "attraverso un percorso sicuro e nel rispetto dei diritti umani", e inoltre che "sono stati avvertiti ed esortati a conservare la natura e l'ambiente come dovere di cittadino, nel rispetto della pianificazione territoriale e dell'ordinamento giuridico venezuelano". Il governo venezuelano ha iniziato lo sgombero dei minatori illegali nel 2023, e quest'anno le operazioni si sono intensificate dopo che una frana nella miniera Bulla Loca dello Stato di Bolívar verso la fine di febbraio, ha provocato 16 morti e 36 feriti. (ANSA).

SAL