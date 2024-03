Elicotteri, pattugliatori e militari contro i narcos a Rosario Arrivate le prime unità nella città natale di Lio Messi

(ANSA) - BUENOS AIRES, 19 MAR - Cinque elicotteri, una motovedetta, due pattugliatori e 120 militari tra Esercito, Aviazione, e Marina. E' lo spiegamento di forze del governo argentino a Rosario, per la lotta ai narcos. "Il personale delle forze armate è in città su decisione del Comitato di crisi dell'esecutivo, per azioni a sostegno delle forze di sicurezza federali e nulla sarà risparmiato", ha affermato il ministro della Difesa, Luis Petri. L'iniziativa risponde ad un'ondata di violenza che ha sconvolto la città natale di Lio Messi. (ANSA).

